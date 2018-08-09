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§ NG.kz
Значительного увеличения претендентов на адресную социальную помощь ожидают в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой прогноз прозвучал на расширенном совещании, которое провел аким области с руководителями областных управлений и департаментов. Причина роста - пересмотр механизма определения черты бедности в Казахстане.
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§ Йцукен
Re: Значительного увеличения претендентов на адресную социальную...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 09.08.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 марта?
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