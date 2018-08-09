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≡ Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейд по Сити-центру провели представители отдела ЖКХ, полиции и городского акимата. Главная цель – убрать все незаконно стоящие киоски и аттракционы. Как выяснилось, только один киоск имеет весь пакет необходимых документов.
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§ Sniper
Re: Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если обложить непосильным налогом, эту радость для детишек, то завтра удвоятся цены на услуги. А некоторые наиболее "криминализированные аттракционы" вообще сделают ноги c Cити центра. Совсем обеднели или сдурели люди с городского акимата? 8-) :-o :oops: :-P :-x
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§ Victor Yang
Re: Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10828
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.08.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё паровозики эти... Недавно в Марте чуть не сбил меня. Если аттракцион - пусть арендуют площадку, огораживают её и ездят внутри по кругу. Иначе - нарушение техники безопасности при работе на аттракционе.
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§ 211
Re: Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналисты постарались убрать хоть какую то радость для детишек в нашем городке..
При их помощи то есть, конкуренты, которые обязательно повысят цену..
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§ Обликоморале
Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5831
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Журналисты постарались убрать хоть какую то радость

Вот эти?
:lol:
Цитата:
Рейд по Сити-центру провели представители отдела ЖКХ, полиции и городского акимата. Главная цель – убрать все незаконно стоящие киоски и аттракционы.
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§ elektron
Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.08.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Иначе - нарушение техники безопасности Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775033&topic_id=35209&forumid=1&1533831776

Ой Хосподи о чём речь. Какая техника безопасности? Им бы переименовать всё или приватизировать. 8-)
Вон Доктор в соседней ветке подсказал, что нельзя иностранцам приватизировать природные ресурсы. :-P
А тут детский сад просто, да пусть катаются, ради бога :lol:
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