elektron Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1761

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:27 Цитата: Victor Yang:

Иначе - нарушение техники безопасности Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775033&topic_id=35209&forumid=1&1533831776 Иначе - нарушение техники безопасности Источник:

Ой Хосподи о чём речь. Какая техника безопасности? Им бы переименовать всё или приватизировать.

Вон Доктор в соседней ветке подсказал, что нельзя иностранцам приватизировать природные ресурсы.

А тут детский сад просто, да пусть катаются, ради бога