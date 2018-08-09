/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На KASE закончилась утренняя торговая сессия. Средневзвешенный курс доллара по её итогам составил 353,53 за доллар. С прошлых торгов доллар подорожал на пять тенге. За последние 30 дней курс инвалюты вырос на 10 тенге.
Читать новость

§ Kairat stayer
Re: Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.08.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Продолжим наш разговор. Земляк прячется от вас лично. И много у вас с Мереке набралось в загашниках фунтов стерлингов, долларов и теньге, о которых вы денно и нощно печетесь на форуме? И еще ввязываете в эти разборки кучу народа, который не знает как сунуть своему внуку пару тысяч теньге.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31939#775016


Клеветой не занимайтесь, по теме пожалуйста речь ведите.
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.08.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Продолжим наш разговор. Земляк прячется от вас лично.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31939#775017


Зачем кому-то прятаться, я не только за него, всегда готов подискутировать с любыми оппонентами, тем более с вами мы лично знакомы и зачем меня в олигархи записали безосновательно.
Профайл

§ Sniper
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 20:45
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Sniper
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
о торгах на Московской бирже, колебании курсов валют, о предполагаемом введении новых санкций (скорее всего с 22.08.2018 г.)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35205&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

оно вам это надо? Вы же, как говорите, не олигарх. Даже Марик не впрягается уже давно в эти прогнозы.
Профайл

§ 211
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
загашниках фунтов стерлингов, долларов и теньге, о которых вы денно и нощно печетесь на форуме? И еще ввязываете в эти разборки кучу народа, который не знает как сунуть своему внуку пару тысяч теньге.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35205&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1533826961

По моему у твоего внука арабский динар или как его там..
Ты же сам радовался что зять живет в Кувейте?
Мы то тут попроще собрались, для нас каждый чих Америки тут настоящая беда..
У твоего внука это не так..
Профайл

§ Обликоморале
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5831
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мы то тут попроще собрались, для нас каждый чих Америки тут настоящая беда..

Ну да, ну да.
Но булку хлеба вам дай за триста таньга, а бакс не меньше пятиста.
Флюгеришь, лукавишь как всегда.
:lol:
Профайл

§ Обликоморале
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5831
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
рубль ослабнет, на счёт тенге посмотрим.

Тенге ослабнет следом, о "независимости" нашей валюты, даже школоте известно.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 2
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх