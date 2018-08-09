На KASE закончилась утренняя торговая сессия. Средневзвешенный курс доллара по её итогам составил 353,53 за доллар. С прошлых торгов доллар подорожал на пять тенге. За последние 30 дней курс инвалюты вырос на 10 тенге. Читать новость
Мне нужно 300 долларов долга отдать.. В принципе нормально.. Тем более я сам эти доллары покупал сеструхе.. Причем покупал еще по 331, потом он спустился до 320, там в деревне они не поймут, говорю не трындите, в общей массе не проиграете.. Так и вышло.. Хотя она поверила в тенге и заначки перестала переводить в доллары, дала мне еще 300 штук до января.. Вот тут она немного проиграла.. Ну что ж, дело Веры.. А у меня просто бизнес..
"Зеркальное изменение курса не обязательно должно быть. Тенге не привязан к рублю. Да, мы зависим друг от друга. Почему происходит, что рубль меняется сильнее. Во-первых, Казахстан ни напрямую, ни косвенно не попадает под санкции. Мы имеем нормальные отношения со всеми странами мира. Второй ключевой фактор. Рубль не является единственным фактором. Цена на нефть уже превышает 70 долларов за баррель. Это высокий уровень, позволяющий нам иметь очень хороший платёжный баланс, очень хорошую динамику по основным макроэкономическим показателям. У нас сохраняется высокий экономический рост -я думал это наш бегун Кайрке написал....спокойно....взвешенно.... обдуманно.... как пассажир Титаника))))
С моей стороны особой тревоги нет, тем не менее, на мой взгляд непредсказуемая ситуация сложилась. Д.Акишев не может гарантировать стабильную высокую цену на нефть, ранее мировые игроки уже несколько раз опускали цену до 20-30 долларов за баррель, если еще раз опустят ситуация скорее всего осложниться. Думаю если Законопроект об очередном ужесточении санкции примут в Сенате, тогда рубль ослабнет, на счёт тенге посмотрим. В заметке указано, что в настоящий момент инициатива американских конгрессменов о новых санкциях против российских компаний имеет статус предложения. При этом Законопроект о санкциях в отношении соседей, подготовленный группой сенаторов США уже внесен в Сенат 3 августа. Там сенаторы призывают Трампа поддержать НАТО, просят потребовать от России передачи контроля над Крымом Украине и отказа от "поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов", "оккупации" на территориях Грузии и Молдавии и поддержки президента Сирии Башара Асада.
Kairat stayer: Там сенаторы призывают Трампа поддержать НАТО, просят потребовать от России передачи контроля над Крымом Украине и отказа от "поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов", "оккупации" на территориях Грузии и Молдавии и поддержки президента Сирии Башара Асада.
Теперь Земляка с Мереке упоминаете, хотите чтобы они отреагировали, в вашем то преклонном возрасте, зачем интриги плести, меня подтянули, так, якобы непреднамеренно. Озвучиваете, что с интернета качнул информацию, так Итерфакс.ру не порожняк же гонит, кроме того свои мысли там-же высказал, добавлю председатель Национального банка РК Д.Акишев просто так говорить не будет, если вслед за рублём ослабнет тенге, значит будут укреплять из резервов.
Kairat stayer: добавлю председатель Национального банка РК Д.Акишев просто так говорить не будет,
лучше бы ты этого не добавлял. он тут месяц назад стращал, что обратится в органы, и посадит за раздувание слухов что курс тенге упадет. это было при курсе 336. сейчас 356. а в мае было 318. и замолчал надолго. не комментирует больше. нашел кого приводить в цитировании. и кого за вранье надо...наругать..
alex_60: лучше бы ты этого не добавлял. он тут месяц назад стращал, что обратится в органы, и посадит за раздувание слухов что курс тенге упадет. это было при курсе 336. сейчас 356. а в мае было 318. и замолчал надолго. не комментирует больше. нашел кого приводить в цитировании. и кого за вранье надо...наругать..
Ага, лучше бы этого не добавлял, тоже мне финансовый эксперт доморощенный. Так в заметке Д.Акишев озвучивает, что тенге к рублю не привязан, я лишь высказал своё мнение по данному вопросу, посмотрим. Тем более, с ним по отдельным моментам не соглашаюсь, выше отметил.
Kairat stayer: Теперь Земляка с Мереке упоминаете, хотите чтобы они отреагировали, в вашем то преклонном возрасте, зачем интриги плести, меня подтянули, так, якобы непреднамеренно. Озвучиваете, что с интернета качнул информацию, так Итерфакс.ру не порожняк же гонит, кроме того свои мысли там-же высказал, добавлю председатель Национального банка РК Д.Акишев просто так говорить не будет, если вслед за рублём ослабнет тенге, значит будут укреплять из резервов.
Не понял вашего юмора. Насчет преклонного возраста давайте лучше помолчим. Если вы 66 лет считаете преклонным возрастом, то что вы будете со своим лисапедом в 80 лет? Многоуважаемый Земляк вас больше не потревожит, ушел он от нас. А копирование российских сайтов специально для нас. Поверьте это не самая умная мысль, которая пришла вам в голову. Прогнозы это сплошная дребедень, потому что пишут их подневольные люди. Разве работая в свое время в Сарыарке, вы могли что нибудь написать свое несогласие с ихней политикой? Cами пришли с пустыми карманами на хорошо организованное предприятие, а теперь пустили свои корни. И еще решили распродать чужие активы китайцам за парочку миллионов долларов!!! Куда смотрит областной Аким ? ???
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