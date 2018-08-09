Sniper Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге #11





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 19:37 Цитата: Kairat stayer:

Теперь Земляка с Мереке упоминаете, хотите чтобы они отреагировали, в вашем то преклонном возрасте, зачем интриги плести, меня подтянули, так, якобы непреднамеренно. Озвучиваете, что с интернета качнул информацию, так Итерфакс.ру не порожняк же гонит, кроме того свои мысли там-же высказал, добавлю председатель Национального банка РК Д.Акишев просто так говорить не будет, если вслед за рублём ослабнет тенге, значит будут укреплять из резервов.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775007&topic_id=35205&forumid=1#775007 Теперь Земляка с Мереке упоминаете, хотите чтобы они отреагировали, в вашем то преклонном возрасте, зачем интриги плести, меня подтянули, так, якобы непреднамеренно. Озвучиваете, что с интернета качнул информацию, так Итерфакс.ру не порожняк же гонит, кроме того свои мысли там-же высказал, добавлю председатель Национального банка РК Д.Акишев просто так говорить не будет, если вслед за рублём ослабнет тенге, значит будут укреплять из резервов.Источник:

Не понял вашего юмора. Насчет преклонного возраста давайте лучше помолчим. Если вы 66 лет считаете преклонным возрастом, то что вы будете со своим лисапедом в 80 лет? Многоуважаемый Земляк вас больше не потревожит, ушел он от нас. А копирование российских сайтов специально для нас. Поверьте это не самая умная мысль, которая пришла вам в голову. Прогнозы это сплошная дребедень, потому что пишут их подневольные люди. Разве работая в свое время в Сарыарке, вы могли что нибудь написать свое несогласие с ихней политикой? Cами пришли с пустыми карманами на хорошо организованное предприятие, а теперь пустили свои корни. И еще решили распродать чужие активы китайцам за парочку миллионов долларов!!! Куда смотрит областной Аким ? ???