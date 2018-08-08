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≡ Гибелью трех человек закончились ремонтные работы в колодце в Алтынсаринском районе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Гибелью трех человек закончились ремонтные работы в колодце в Алтынсаринском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33369
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 августа в поселке Шокай при устранении протечки водопроводной сети пострадали работники ТОО "Темиржолсу-Костанай". Из-за накопления газов в коллекторе трое рабочих погибли на месте, четвертый находится в реанимации.
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§ drakon
Re: Гибелью трех человек закончились ремонтные работы в колодце...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14280
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор,а как раньше назывался п.Шокай?... :-o
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* Sniper
Гибелью трех человек закончились ремонтные работы в колодце в Алтынсаринском районе
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,а как раньше назывался п.Шокай?... :-o

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774899&topic_id=35192&forumid=1#774899

не знаю, мне все равно. Как он раньше назывался, и как будет называться.
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§ drakon
Гибелью трех человек закончились ремонтные работы в колодце в Алтынсаринском районе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14280
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
не знаю, мне все равно.

Да, Доктор,запутался ты уже сам.
Я за 15 лет проживания в этом
районе,не помню такой деревни... :lol:
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* Sniper
Гибелью трех человек закончились ремонтные работы в колодце в Алтынсаринском районе
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, Доктор,запутался ты уже сам.
Я за 15 лет проживания в этом
районе,не помню такой деревни.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774907&topic_id=35192&forumid=1#774907

есть такая станция. Может и поселочек рядом образовался. Жалко людей. Один надышался газов, упал на дно колодца. А остальные давай друг друга спасать.
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§ лимон
Re: Гибелью трех человек закончились ремонтные работы в колодце...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 768
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.08.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
любой колодец источник опасности, ну и ТБ никто не отменял. интересно, а у этой организации есть оборудование для работы в колодцах?
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