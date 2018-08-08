Sniper Гибелью трех человек закончились ремонтные работы в колодце в Алтынсаринском районе #4





(Пользователи) Сообщений: 136

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:53 Цитата: drakon:

Да, Доктор,запутался ты уже сам.

Я за 15 лет проживания в этом

районе,не помню такой деревни.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774907&topic_id=35192&forumid=1#774907 Да, Доктор,запутался ты уже сам.Я за 15 лет проживания в этомрайоне,не помню такой деревни.Источник:

есть такая станция. Может и поселочек рядом образовался. Жалко людей. Один надышался газов, упал на дно колодца. А остальные давай друг друга спасать.