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≡ Сломать схемы расхищения зерна и ГСМ потребовал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сломать схемы расхищения зерна и ГСМ потребовал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33369
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким области подчеркнул, что речь идет именно о схемах, традиционных действиях - есть места, куда отсыпают краденое зерно, есть госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, которые покрывают хищения.
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§ лимон
Re: Сломать схемы расхищения зерна и ГСМ потребовал аким...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 768
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.08.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
борьба с ветреными мельницами, по прошлогодним ценам машина с зерном 500тыс., с масленичными до 800тыс., в этом году скорее всего будет дороже. частных мельниц тоже немало, спрос будет
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* Sniper
Re: Сломать схемы расхищения зерна и ГСМ потребовал аким...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще, какую пользу, принесла нашей области эта полукриминальная приблатенная сельхозструктура? Многие акимы районов на порог не пустили эту Иволгу. И что же случилось в этих районах? Они сеять перестали? Зарплату крестьянам перестали платить? Нет же, скорее наоборот.
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