Kairat stayer Re: Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 161

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:56 Цитата: Sniper:

-я думал это наш бегун Кайрке написал....спокойно....взвешенно.... обдуманно.... как пассажир Титаника))))



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31939?1533803813 -я думал это наш бегун Кайрке написал....спокойно....взвешенно.... обдуманно.... как пассажир Титаника))))Источник:



С моей стороны особой тревоги нет, тем не менее, на мой взгляд непредсказуемая ситуация сложилась. Д.Акишев не может гарантировать стабильную высокую цену на нефть, ранее мировые игроки уже несколько раз опускали цену до 20-30 долларов за баррель, если еще раз опустят ситуация скорее всего осложниться. Думаю если Законопроект об очередном ужесточении санкции примут в Сенате, тогда рубль ослабнет, на счёт тенге посмотрим. В заметке указано, что в настоящий момент инициатива американских конгрессменов о новых санкциях против российских компаний имеет статус предложения. При этом Законопроект о санкциях в отношении соседей, подготовленный группой сенаторов США уже внесен в Сенат 3 августа. Там сенаторы призывают Трампа поддержать НАТО, просят потребовать от России передачи контроля над Крымом Украине и отказа от "поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов", "оккупации" на территориях Грузии и Молдавии и поддержки президента Сирии Башара Асада.



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