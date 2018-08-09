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§ NG.kz
Все лучшее - детям, но только не этим
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33368
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Село Семилетка Костанайского района находится в 27 км от центра Костаная по рудненской трассе. Столько же - до казахской школы в Рудном, куда возят местных детей. И около 7 км отделяет поселок от школы в Перцевке, где тоже учатся дети из Семилетки.
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§ 211
Re: Все лучшее - детям, но только не этим
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно было пора уже бороться с газелями убийцами..
Туда то и взрослые опасаются садиться, сколько случаев на трассе этой было..
А тут детишки..
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§ Солнышко
Re: Все лучшее - детям, но только не этим
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1233
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 09.08.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая интересная страна. Автомобиль акима полностью изнашивается за 2 года, экономически эффективно покупать новый за кучу миллионов. А волшебный автомобиль для детей износу не подлежит. Может поменяться акимам машинками с детьми?
И еще я не понимаю, почему при строительстве школы в поселке в бюджет этой школы не вошли автобусы с обслуживанием для доставки детей из отдаленных поселков. Раньше для этих целей строили интернаты. Но сейчас гораздо дешевле возить детей домой. Вот и нужны школьные автобусы на балансе конкретных школ, а не акиматов поселкового уровня. Дети школе нужны для ее физического существования, значит и автобусы школьные должны от этой школы функционировать.
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§ Sniper
Re: Все лучшее - детям, но только не этим
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде, Сарыаркаавтопром выпускает и реализует бюджетникам автобусы Ивеко подобного модельного ряда. Нужно ехать акиму А.Хайдосову и договариваться на месте.
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§ drakon
Все лучшее - детям, но только не этим
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14280
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.08.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Дети школе нужны для ее физического существования

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774967&topic_id=35199&forumid=1#774967

И многомиллионные авто - нужны,для
физического существования - всяких Акимов... :lol: :-o
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§ 211
Все лучшее - детям, но только не этим
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня на чем только не возили..
Но самое запоминающееся, это когда нас в будке Газ 66 возили и в будке Газона..
Мы то там прыгаем и бегаем, полная будка детишек, сестра двоюродная помню, калитка на газоне или что то там сзади зимой открылась, она так и повисла на дверях на ходу..
Потом кто то ее подтянул..
Весело было..
Но назад практически всегда пешим, уроки то в разное время заканчиваются..
Так что с одной стороны у сегодняшних детишек в процветающем Казахстане очень хорошие условия, лучше чем когда то в СССР..
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* Артем Марусич
Re: Все лучшее - детям, но только не этим
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 48
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 09.08.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, слава богу что живем лучше чем при СССР. Если сравнивать нынешнее образование с каменным веком и передачей информации у костра из уст в уста - то вообще все замечательно.
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§ 211
Все лучшее - детям, но только не этим
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
передачей информации у костра из уст в уста - то

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774993&topic_id=35199&forumid=1&1533808588

Это до сих пор практикуется, только теперь научились писать с уст в Википедию..
Все же лучше наверно, чем постоянно что то у кого то спрашивать..
Но это уже так называемое американское образование..
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