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§ NG.kz
Лето закончится по календарю - август в Костанайской области будет теплым, но с дождями
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33368
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общая характеристика ожидаемой погоды на время уборочной кампании прозвучала 8 августа на областном агросовещании. Погода в августе будет близка к среднегодовым нормам по температуре, осадков ожидается чуть меньше, чем обычно.
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§ bgb
Re: Лето закончится по календарю - август в Костанайской области...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3940
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.08.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет вам больше веры!
небось, из мобильника перед совещанием прогноз скачали...
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