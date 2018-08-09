/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33368
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На KASE закончилась утренняя торговая сессия. Средневзвешенный курс доллара по её итогам составил 353,53 за доллар. С прошлых торгов доллар подорожал на пять тенге. За последние 30 дней курс инвалюты вырос на 10 тенге.
Читать новость

§ 211
Re: Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне нужно 300 долларов долга отдать..
В принципе нормально..
Тем более я сам эти доллары покупал сеструхе..
Причем покупал еще по 331, потом он спустился до 320, там в деревне они не поймут, говорю не трындите, в общей массе не проиграете..
Так и вышло..
Хотя она поверила в тенге и заначки перестала переводить в доллары, дала мне еще 300 штук до января..
Вот тут она немного проиграла..
Ну что ж, дело Веры..
А у меня просто бизнес..
Профайл

§ bgb
Re: Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3940
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.08.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
300 штук

это 300 тысяч!
пиши внимательно...
Профайл

§ Sniper
Re: Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Зеркальное изменение курса не обязательно должно быть. Тенге не привязан к рублю. Да, мы зависим друг от друга. Почему происходит, что рубль меняется сильнее. Во-первых, Казахстан ни напрямую, ни косвенно не попадает под санкции. Мы имеем нормальные отношения со всеми странами мира. Второй ключевой фактор. Рубль не является единственным фактором. Цена на нефть уже превышает 70 долларов за баррель. Это высокий уровень, позволяющий нам иметь очень хороший платёжный баланс, очень хорошую динамику по основным макроэкономическим показателям. У нас сохраняется высокий экономический рост
-я думал это наш бегун Кайрке написал....спокойно....взвешенно.... обдуманно.... как пассажир Титаника))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31939
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 161
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.08.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
-я думал это наш бегун Кайрке написал....спокойно....взвешенно.... обдуманно.... как пассажир Титаника))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31939?1533803813


С моей стороны особой тревоги нет, тем не менее, на мой взгляд непредсказуемая ситуация сложилась. Д.Акишев не может гарантировать стабильную высокую цену на нефть, ранее мировые игроки уже несколько раз опускали цену до 20-30 долларов за баррель, если еще раз опустят ситуация скорее всего осложниться. Думаю если Законопроект об очередном ужесточении санкции примут в Сенате, тогда рубль ослабнет, на счёт тенге посмотрим. В заметке указано, что в настоящий момент инициатива американских конгрессменов о новых санкциях против российских компаний имеет статус предложения. При этом Законопроект о санкциях в отношении соседей, подготовленный группой сенаторов США уже внесен в Сенат 3 августа. Там сенаторы призывают Трампа поддержать НАТО, просят потребовать от России передачи контроля над Крымом Украине и отказа от "поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов", "оккупации" на территориях Грузии и Молдавии и поддержки президента Сирии Башара Асада.

www.interfax.ru/world/624363
Профайл

§ 211
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
это 300 тысяч!

В дополнение к штуке баксов 300 тысяч тенге взял
Профайл

§ Sniper
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 15:34
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 193
Пользователей: 2
Всего: 195

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх