211 Re: Евгений ШИБАРШИН: «Не виноватая я…» #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3644

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:16 Я обычно в такие моменты люблю покупать какую то технику в кредит..

Хотя в последний раз купил стиралку за 105 тысяч, она с повышением курса доллара так и осталась стоить..

Обычно на технику сразу скидки перестают давать и она немного подрастает в тенге..

Вот сейчас купил телефон за 70 тысяч на пол года, еще какую то дребедень, посмотрим, подрастет оно в цене или нет..

То есть в тенге..