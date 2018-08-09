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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: «Не виноватая я…»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33368
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обыватель, приученный следить за курсом тенге относительно доллара по динамике мировых цен на нефть, недоумевает: причем тут, дескать, процентная ставка ФРС, о повышении которой нам сообщил родной Национальный банк?
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Не виноватая я…»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У некоторых казахстанцев на этом фоне уже появилось желание менять тенговые сбережения на доллары

Товарищ Шибаршин..
Как может появиться и причем у некоторых это желание если оно было и есть всегда со времен распада Совьетского Союза?
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Не виноватая я…»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я обычно в такие моменты люблю покупать какую то технику в кредит..
Хотя в последний раз купил стиралку за 105 тысяч, она с повышением курса доллара так и осталась стоить..
Обычно на технику сразу скидки перестают давать и она немного подрастает в тенге..
Вот сейчас купил телефон за 70 тысяч на пол года, еще какую то дребедень, посмотрим, подрастет оно в цене или нет..
То есть в тенге..
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§ bgb
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Не виноватая я…»
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3940
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.08.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даешь дедолларизацию фрс!!!
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