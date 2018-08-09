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§ NG.kz
Массового отключения 88 телеканалов не будет. Операторы ответили на требования МИК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33368
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кабельные и спутниковые операторы Казахстана прокомментировали требования Министерства информации и коммуникаций прекратить вещание 88 иностранных телеканалов, которые не зарегистрировали в Казахстане юридическое лицо.
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§ 211
Re: Массового отключения 88 телеканалов не будет. Операторы...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фига с два эти каналы выкинешь отсюда..
Особенно Дурдом-2..
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