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§ NG.kz
Карп Караколя улыбается не всем
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это озеро у большинства наших рыболовов - притча во языцех. Одни восторженно делятся впечатлениями, демонстрируя на экранах своих гаджетов увесистых карповых чушек. Другие хают водоем, обвиняют арендатора в бесклевье, дороговизне путевок (они стоят здесь 2 000 тенге), спланированном пиаре и клянутся «сюда больше ни лодкой, ни удочкой».
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* Sniper
Re: Карп Караколя улыбается не всем
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остапы Бендеры не перевелись. Попросить хозяйна озера сделать контрольную рыбалку. Если улова не будет. Тогда пусть возвращает всем деньги, и закрывает озеро лет на 5, на доращивание мальков.
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§ elektron
Re: Карп Караколя улыбается не всем
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1760
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.08.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а куда обращаться, для приватизации природных ресурсов? Может Речушку какую тоже приватизирую и буду в аренду сдавать! :lol:
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* Sniper
Карп Караколя улыбается не всем
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 11:48
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