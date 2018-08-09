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§ NG.kz
Все лучшее - детям, но только не этим
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Село Семилетка Костанайского района находится в 27 км от центра Костаная по рудненской трассе. Столько же - до казахской школы в Рудном, куда возят местных детей. И около 7 км отделяет поселок от школы в Перцевке, где тоже учатся дети из Семилетки.
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§ 211
Re: Все лучшее - детям, но только не этим
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3633
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно было пора уже бороться с газелями убийцами..
Туда то и взрослые опасаются садиться, сколько случаев на трассе этой было..
А тут детишки..
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§ Солнышко
Re: Все лучшее - детям, но только не этим
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1233
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 09.08.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая интересная страна. Автомобиль акима полностью изнашивается за 2 года, экономически эффективно покупать новый за кучу миллионов. А волшебный автомобиль для детей износу не подлежит. Может поменяться акимам машинками с детьми?
И еще я не понимаю, почему при строительстве школы в поселке в бюджет этой школы не вошли автобусы с обслуживанием для доставки детей из отдаленных поселков. Раньше для этих целей строили интернаты. Но сейчас гораздо дешевле возить детей домой. Вот и нужны школьные автобусы на балансе конкретных школ, а не акиматов поселкового уровня. Дети школе нужны для ее физического существования, значит и автобусы школьные должны от этой школы функционировать.
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* Sniper
Все лучшее - детям, но только не этим
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 11:55
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