Солнышко Re: Все лучшее - детям, но только не этим #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1233

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:32 Какая интересная страна. Автомобиль акима полностью изнашивается за 2 года, экономически эффективно покупать новый за кучу миллионов. А волшебный автомобиль для детей износу не подлежит. Может поменяться акимам машинками с детьми?

И еще я не понимаю, почему при строительстве школы в поселке в бюджет этой школы не вошли автобусы с обслуживанием для доставки детей из отдаленных поселков. Раньше для этих целей строили интернаты. Но сейчас гораздо дешевле возить детей домой. Вот и нужны школьные автобусы на балансе конкретных школ, а не акиматов поселкового уровня. Дети школе нужны для ее физического существования, значит и автобусы школьные должны от этой школы функционировать.