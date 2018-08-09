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§ NG.kz
Без «Пятого элемента» вам не обойтись
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Производитель - местный, предприятие расположено в Затобольске. Сырье местное. Одним словом, наша марка. И так как речь идет об одном из самых насущных товаров народного потребления, который всех касается в буквальном смысле слова, рассказываем о нем подробно.
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* Sniper
Re: Без «Пятого элемента» вам не обойтись
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один форумчанин Тулепов Мереке Заканович обещал в предыдущих номерах НГ провести сравнительные испытания местной бумаги с заграничными. Давайте создадим все условия для его плодотворной работы. Обеспечить различными продуктами питания. Что бы все по ГОСТу было.
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* maxsaf
Re: Без «Пятого элемента» вам не обойтись
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.08.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:Я знаю, что в области проводились исследования на тему определения конкурентоспособности и эффективности производства в области. Вывод не утешительный.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774929&topic_id=35186&forumid=1#774929


Цитата:
Говорю для тех, кто не верил, что в Затобольске можно наладить производство конкурентного товара в этом сегменте рынка. А мы наладили и намерены потеснить российские аналоги.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=629&storyid=24571#774963

У вас прям диалог через НГ получается :lol:
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