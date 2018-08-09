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§ NG.kz
Отдел культуры и развития языков акимата Рудного составил...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдел культуры и развития языков акимата Рудного составил список из 11 улиц, названия которых идеологически устарели. В их числе - центральная улица Ленина. Считаете ли вы, что такие улицы нужно переименовать?
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* Sniper
Re: Отдел культуры и развития языков акимата Рудного составил...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поедешь в Рудный. Ну прямо, как в Киргизию приехал. Нужно вдумчиво отнестись к этой работе. Без перегибов и задержек. Большинство горожан одобрят усилия ономастической комиссии.
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