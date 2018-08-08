dandiv Re: Ремонт на улице Гагарина в Костанае - только начали, а... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 637

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:44 Цитата: 211:

Не разобрать..

По ссылкам в предыдущем моем комментарии переходили? Нужно, чтобы каждую крупинку видно было?

Цитата: 211:

Нужно ели там живешь, слой за слоем фотать и измерять в миллиметрах..

Неа, просто на работу пешком хожу и бывает мимо этого участка прохожу Но вроде начали глубже снимать грунт возле 95-го магазина, с далека толком не видно, а ближе не подходил