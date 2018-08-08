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§ NG.kz
Ремонт на улице Гагарина в Костанае - только начали, а уже...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Делают ремонт на Гагарина от Алтынсарина в сторону Каирбекова, содрали асфальт и гравий, насыпали глины... Это наверно новая технология "подушки", вместо гравия глина ;-)
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§ dandiv
Re: Ремонт на улице Гагарина в Костанае - только начали, а...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 637
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 08.08.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
RCd
QCd
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§ 211
Re: Ремонт на улице Гагарина в Костанае - только начали, а...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3633
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разрешение фото слабовато..
Не разобрать..
Нужно ели там живешь, слой за слоем фотать и измерять в миллиметрах..
Жаль я не удороги живу..
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§ dandiv
Re: Ремонт на улице Гагарина в Костанае - только начали, а...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 637
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 09.08.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не разобрать..

По ссылкам в предыдущем моем комментарии переходили? Нужно, чтобы каждую крупинку видно было?
Цитата:
211:
Нужно ели там живешь, слой за слоем фотать и измерять в миллиметрах..

Неа, просто на работу пешком хожу и бывает мимо этого участка прохожу ;-) Но вроде начали глубже снимать грунт возле 95-го магазина, с далека толком не видно, а ближе не подходил
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