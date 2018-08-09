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§ NG.kz
И здесь, на этом перекрестке...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» продолжает проект «Старые фотографии». Свидетельства разных лет истории Костанайской области, причем не только официальной, - в нашей рубрике «Хранить вечно». В этой подборке - фотографии улиц Кустаная, сделанные в разные годы Просим обратить внимание, что многие улицы поменяли название и не один раз.
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§ 211
Re: И здесь, на этом перекрестке...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3633
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждой эпохе свое фото..
Когда и и на наши будут так же пялиться людишки далекого будущего..
Профайл

* Sniper
Re: И здесь, на этом перекрестке...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая охрана на первом снимке!!!
Профайл
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