bgb Re: Улицы с "идеологически устаревшими названиями",... #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3937

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:59 Цитата: Sniper:

Не позавидуешь нашему форумчанину Тулепову Мереке Закановичу. Пока перепишет на себя все свои квартиры по новым адресам. Пока пропишет своих домочадцев и арендаторов сьемных квартир. Пока заплатит все обязательные налоги за недвижимость и сдачу жилья. Засветится полностью во всех ЦОНах и контролирующих органах.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31933 Не позавидуешь нашему форумчанину Тулепову Мереке Закановичу. Пока перепишет на себя все свои квартиры по новым адресам. Пока пропишет своих домочадцев и арендаторов сьемных квартир. Пока заплатит все обязательные налоги за недвижимость и сдачу жилья. Засветится полностью во всех ЦОНах и контролирующих органах.Источник:

прямо на "стук" тянет ваш коммент...