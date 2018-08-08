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§ NG.kz
Коммерческое сопровождение комбайнов по улицам Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33361
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня стал очевидцем того. как с проспекта Кобланды Батыра на ул. Кубеева с правым поворотом, в сторону Корейского моста, в нарушении требований ПДД, под маячки патрульного автомобиля и его сопровождении, проехала колонна комбайнов с прицепами-жатками.
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§ bgb
Re: Коммерческое сопровождение комбайнов по улицам Костаная
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3937
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.08.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зарабатывают, как могут)))
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§ Vital
Re: Коммерческое сопровождение комбайнов по улицам Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5972
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.08.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вроде негабарит. Потому и сопровождение. Видимо поехали коротким путем что б не колесить круги , на киевскую и лишний раз не мешать движению . Если по человечески , то все в норме.
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§ Sniper
Коммерческое сопровождение комбайнов по улицам Костаная
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 00:07
Комментарий проходит проверку.
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§ 211
Re: Коммерческое сопровождение комбайнов по улицам Костаная
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3633
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще вывод по статье неправильный..
Гаишники охраняют не эти жондиры или что то там еще, они охраняют других участников дорожного движения, других водятелов, которые залив шары Яжпрофессионал, несутся и ни на что не обращая вокруг внимания..
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§ пешеход
Коммерческое сопровождение комбайнов по улицам Костаная
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 09.08.18 - 01:09
Комментарий проходит проверку.
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