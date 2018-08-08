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§ NG.kz
THT-Comedy, "Боец" и Russia Today TV. Какие каналы вне закона в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33356
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Иностранные теле-, и радиоканалы заинтересованые в продолжении ретрансляции и работы в Казахстане, должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет", - отметили в МИК РК.
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§ Сергей_я
Re: THT-Comedy, "Боец" и Russia Today TV. Какие каналы...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2530
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.08.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пользуйтесь IPTV и забудьте про казахстанские каналы как страшный сон...
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§ 211
Re: THT-Comedy, "Боец" и Russia Today TV. Какие каналы...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.08.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каналов и так много, тем более практически никто не смотрит тв, все пялятся в смартофоны, и за столом и в туалете..
Телевизер не потаскаешь..
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