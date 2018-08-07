Kairat stayer Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная #46





(Полноправные пользователи) Сообщений: 160

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:05 Цитата: Sniper:

другой уровень мышления. Король арабский спросил у народа. Что будем делать с нефтянными доходами? Тупо проедим, или займемся делами? Народ выбрал другое. С тех пор там строятся крупнейшие в мире отели-небоскребы, фонтаны, часы. Всякий уважающий себя турист стремится побывать в Дубае. И порыдать возле фонтана, или полюбоваться отелем небоскребом.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35186&viewmode=flat&sortorder=0&start=30 другой уровень мышления. Король арабский спросил у народа. Что будем делать с нефтянными доходами? Тупо проедим, или займемся делами? Народ выбрал другое. С тех пор там строятся крупнейшие в мире отели-небоскребы, фонтаны, часы. Всякий уважающий себя турист стремится побывать в Дубае. И порыдать возле фонтана, или полюбоваться отелем небоскребом.Источник:



Шал (уважительное обращение к людям почтенного и пожилого возраста), за арабов конечно они молодцы! Я не против строительства небоскрёбов, привлечения инвесторов и туристов, но в данном случае, в заметке речь идёт о пятиэтажках, которые не смогли ввести в эксплуатацию без непредвиденных эксцессов. Выше доморощенные товарищи, да и не только, озвучивают, что мало или вообще отсутствуют квалифицированные специалисты, в частности проектировщики и.т.д. также до пяти этажей могут принимать частные организации, а не государственные.



На счёт различных специалистов задействованных строительной индустрии (архитекторы, проектировщики, сметчики, геодезисты, дизайнеры и.т.д), конечно надо их обучать и повышать квалификацию, если действительно они в этом нуждаются. Тем более мы же хотим в масштабах области осуществить индустриализацию и по другим направлениям, ищем иностранных инвесторов, планируем дополнительно к имеющимся производствам, организовать сборку тракторов, мониторов, телевизоров и др. Тем самым поднять экономику региона. Главное чтобы был сбыт по стране, на региональном уровне и ближнее зарубежье. Ничего зазорного в этом нет, надо оптимизмом подходить к этому вопросу, даже в СССР в своё время, начиная с периода правления Сталиным помогали европейцы с американцами, не бесплатно конечно, привлекались иностранные инженера, технологий, строились спроектированные ими заводы и фабрики. В последние время те же копейки выпускались на линии Fiat, позже "восьмёрки" опять же помогли Porche, штамповали их по 20-30 лет, но в мировом масштабе они не были конкурентоспособными. У нас КСК работала, относящее к текстильной промышленности, сырьё в виде шерсти своя, ткань была востребована, то есть конкурентный товар. Самое главное мы должны думать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом, мы в состоянии выпускать.