elektron Улицы с "идеологически устаревшими названиями", которые можно переименовать, определили в Рудном #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1759

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:48 Что то "по мелкому летают" ономасты

Не бы что то серьёзное-грандиозное забомбастить. А то каждый год одно и тоже - переименования, то улиц, то посёлков. Скучно уже



[Исправлено: elektron, 08.08.2018 - 11:49]