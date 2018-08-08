Sniper Труп неизвестной женщины нашли на окраине села Мичурино #3





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:42 Цитата: drakon:

Это нельзя - исключать. Сегодня,задержанному

по убийству Дарьи, должны предъявить -

обвинение. А сейчас может сроки,

содержания под стражей - без предъяления

обвинения - увеличили?...



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774908&topic_id=35193&forumid=1#774908 Это нельзя - исключать. Сегодня,задержанномупо убийству Дарьи, должны предъявить -обвинение. А сейчас может сроки,содержания под стражей - без предъяленияобвинения - увеличили?...Источник:

пусть уберут эту позорную статью за изнасилование. Сколько жизней будут спасены. Мимоходом читал, что во многих странах уже нет этой статьи.