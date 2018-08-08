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§ NG.kz
Труп неизвестной женщины нашли на окраине села Мичурино
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33356
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личности потерпевшей и лиц, причастных к совершению данного преступления, назначены экспертизы, - сообщили сегодня в пресс-службе ДВД Костанайской области.
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§ Йцукен
Re: Труп неизвестной женщины нашли на окраине села Мичурино
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 08.08.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а не убийца ли это Дарьи?
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§ drakon
Труп неизвестной женщины нашли на окраине села Мичурино
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14279
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
а не убийца ли это Дарьи?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774906&topic_id=35193&forumid=1#774906

Это нельзя - исключать. Сегодня,задержанному
по убийству Дарьи, должны предъявить -
обвинение. А сейчас может сроки,
содержания под стражей - без предъяления
обвинения - увеличили?... 8-)
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§ Sniper
Труп неизвестной женщины нашли на окраине села Мичурино
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это нельзя - исключать. Сегодня,задержанному
по убийству Дарьи, должны предъявить -
обвинение. А сейчас может сроки,
содержания под стражей - без предъяления
обвинения - увеличили?... 8-)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774908&topic_id=35193&forumid=1#774908

пусть уберут эту позорную статью за изнасилование. Сколько жизней будут спасены. Мимоходом читал, что во многих странах уже нет этой статьи.
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