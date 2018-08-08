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≡ Улицы с "идеологически устаревшими названиями", которые можно переименовать, определили в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Улицы с "идеологически устаревшими названиями", которые можно переименовать, определили в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33356
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рабочая группа по вопросам ономастики отдела культуры и развития языков акимата Рудного провела мониторинг по изучению истории названия 232 городских улиц и пришла к выводу, что наименования 11-ти из них уже не отвечают сложившимся реалиям.
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§ Victor Yang
Re: Улицы с "идеологически устаревшими названиями",...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10825
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вообще удивляюсь - как Рудный не трогали до этого времени.
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* Сергей_я
Re: Улицы с "идеологически устаревшими названиями",...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2530
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.08.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
вообще удивляюсь - как Рудный не трогали до этого времени.

Видать начали с крупных городов. Далее мелкие, потом поселки и деревни..
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§ Sniper
Re: Улицы с "идеологически устаревшими названиями",...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Явно поскромничали ономасты, там гораздо больше улиц можно переименовать.
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§ Обликоморале
Re: Улицы с "идеологически устаревшими названиями",...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5827
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно Ленин, 50 лет Октября декоммунизируют. 8-)
А чем им партизаны не угодили? Ведь много казахстанцев учавствовали в партизанских движениях во время ВОВ. Решили так плюнуть в память?
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§ Undead
Re: Улицы с "идеологически устаревшими названиями",...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 08.08.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном 232 улицы???
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§ yudjin
Re: Улицы с "идеологически устаревшими названиями",...
yudjin


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Сообщений: 5463
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.08.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем сказали ономастам "ФАС"... а тож заскучали, штаны зря протирают за народные деньги... а так аж мониторили 232 улицы... намониторили 11...
еще бы знать: а судьи кто? компетентность, образование, местные либо откуда понаехали?


Цитата:
Если какая-то инициативная группа выйдет с таким предложением,

о, так тут токо свистни... набегут... ректоры институтов, доморощенные историки, коллективы стоматологий... ждите к осени... аккурат к очередной дате назалэжности.
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§ Victor Yang
Улицы с "идеологически устаревшими названиями", которые можно переименовать, определили в Рудном
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10825
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
о, так тут токо свистни... набегут... ректоры институтов, доморощенные историки, коллективы стоматологий..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774917&topic_id=35194&forumid=1#774917

Там всё ССГПО будет инициатором.
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§ elektron
Улицы с "идеологически устаревшими названиями", которые можно переименовать, определили в Рудном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1759
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.08.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то "по мелкому летают" ономасты :-x
Не бы что то серьёзное-грандиозное забомбастить. А то каждый год одно и тоже - переименования, то улиц, то посёлков. Скучно уже 8-)

[Исправлено: elektron, 08.08.2018 - 11:49]
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§ Sniper
Улицы с "идеологически устаревшими названиями", которые можно переименовать, определили в Рудном
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 16:51
Комментарий проходит проверку.
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§ Козлов я
Re: Улицы с "идеологически устаревшими названиями",...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.08.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если менять, то на имена героев нашего времени, с учетом реалий нашего времени Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31933?1533725437

Где-то мы это уже слышали... Кажется в Прибалтике и Украине... Эсэсовцы стали героями, осталось нам возвысить "героев" Туркестанского легиона и иже с ними.
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