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§ NG.kz
Гибелью трех человек закончились ремонтные работы в колодце в Алтынсаринском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33353
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 августа в поселке Шокай при устранении протечки водопроводной сети пострадали работники ТОО "Темиржолсу-Костанай". Из-за накопления газов в коллекторе трое рабочих погибли на месте, четвертый находится в реанимации.
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§ drakon
Re: Гибелью трех человек закончились ремонтные работы в колодце...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14276
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор,а как раньше назывался п.Шокай?... :-o
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§ Sniper
Гибелью трех человек закончились ремонтные работы в колодце в Алтынсаринском районе
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,а как раньше назывался п.Шокай?... :-o

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774899&topic_id=35192&forumid=1#774899

не знаю, мне все равно. Как он раньше назывался, и как будет называться.
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