Sniper Моя Деревенька и её окрестности. #13141





(Пользователи) Сообщений: 114

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 11:21 Не вижу никаких жен, это ему тарановские школьники картошечку на зиму собрали. Сидит Дракоша и думает. Сколько себе отвести домой, сколько на сторону толкнуть



Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24543&start=45#comment_1