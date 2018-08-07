Обликоморале Re: Движение по перекрестку в центре Костаная закроют в связи с... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5826

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:55 Цитата: Sniper:



Ога, от него дождешься. поучений только.

Например, как заработать на новый велосипед.

ПыСы:

Дернул меня, чорт, утром поехать по Каирбекова. От Тарана до Амангельды (для поворота налево) простоял в пробке 11 минут. Лесом теперь, только лесом участок Каирбекова, как минимум от Амангельды до Гоголя.