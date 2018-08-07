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§ NG.kz
Движение по перекрестку в центре Костаная закроют в связи с ремонтом улицы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33353
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 7 августа, сообщила пресс-служба акима Костаная. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» приносит извинения за временные неудобства.
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§ Тот самый
Re: Движение по перекрестку в центре Костаная закроют в связи с...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Алтынсарина - Тарана открыли?
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§ Инквизитоp
Re: Движение по перекрестку в центре Костаная закроют в связи с...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 07.08.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каирбекова можно смело красным цветом выделять
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§ Обликоморале
Движение по перекрестку в центре Костаная закроют в связи с ремонтом улицы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5826
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.18 - 07:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я представляю какой теперь автомобильный коллапс начнется, особенно в часы пик на Каирбекова и Баймагамбетова.
Жесть.
Надо срочно куплять пелисед.
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§ Sniper
Движение по перекрестку в центре Костаная закроют в связи с ремонтом улицы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Надо срочно куплять пелисед.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774874&topic_id=35190&forumid=1#774874

зачем покупать велосипед? Попроси на время у бегуна Кайрке его белорусский лисапед.
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§ Обликоморале
Re: Движение по перекрестку в центре Костаная закроют в связи с...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5826
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Ога, от него дождешься. :lol: поучений только.
Например, как заработать на новый велосипед.
ПыСы:
Дернул меня, чорт, утром поехать по Каирбекова. От Тарана до Амангельды (для поворота налево) простоял в пробке 11 минут. Лесом теперь, только лесом участок Каирбекова, как минимум от Амангельды до Гоголя. 8-)
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§ Обликоморале
Re: Движение по перекрестку в центре Костаная закроют в связи с...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5826
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А Алтынсарина - Тарана открыли?

Говорят вроде открыли, но инфа не 100%.
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