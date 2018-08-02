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§ NG.kz
Труд был делом чести и славы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33353
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На конкретных судьбах жителей Житикаринского района напомним читателям, как морально поощряли за труд во времена СССР.
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§ Обликоморале
Труд был делом чести и славы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5826
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Ну как не угадал. Жоны вон пашут. Виктор сидя на мешке картошки, мечтает и заодно процессом руководит. Разве не щастье?))
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§ Sniper
Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вижу никаких жен, это ему тарановские школьники картошечку на зиму собрали. Сидит Дракоша и думает. Сколько себе отвести домой, сколько на сторону толкнуть.
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§ Обликоморале
Труд был делом чести и славы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5826
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Жоны, как и школьники за кадром.
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