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≡ Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33351
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причина — просадки фундаментов, которые повлекли за собой разрушения стен. Причем один из домов выглядит практически готовым к сдаче, стройка остановилась на стадии черновой отделки.
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§ arman_kst
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо на сваях строить, раз 5-этажка трещит по швам. А представьте если была 14-этажка или минимум 9-этажка, вес то больше
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§ Добринцофф
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6139
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.08.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Демонтаж, как сообщил представитель подрядчика, может стоить от 72 млн до 90 млн тенге. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31918&start=15#comment_1

За демонтаж можно не платить,объявку дайте "Стройматериалы бесплатно,самовывоз" через пару недель пятиэтажки вместе с фундаментом не будет.
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§ alex_60
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 989
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
архимед вроде предлагал там двадцатиэтажки строить.
в советское время люди глупые были, на болотах не строили.
сейчас умные строят.
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§ Тот самый
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в советское время люди глупые были, на болотах не строили.
сейчас умные строят.


Территория же ограничена, живём на острове.

Поэтому и внутри микрорайонов сейчас тоже лепят дома. И все без подземных стоянок да и вообще без стоянок нормальных многие. А потом вечером ни пройти, ни пожарной проехать.
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§ Menden1968
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Menden1968


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Сообщений: 37
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотря какая вторичка. Только если середины 80 - начала 90-хх годов постройки, да и то не всегда. А так часто вторичка - это тесные вонючие подъезды, тесные туалеты или совмещенные с ванной. Кухня 6, в лучшем случае 9 квадратов. Повезет, если лоджия, часто небольшой балкон с гнилыми перегородками. Дворы не рассчитанные на большое количество машин, все паркуются на детской площадке или на газоне. Лавки с пьющими у подъездов.

Придёшь домой а перед тобой карточный домик,бабосы твои плакали и потом подумаешь может было лучше взять вонючую вторичку чум карточный домик.
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§ Menden1968
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Menden1968


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Сообщений: 37
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://1maps.ru/karta-kostanaya-podrobno-s-ulicami-domami-i-rajonami/

Оскудела кустанайская земля специалистами строителями да проектировщиками ой как оскудела шо дома вже трещины дают.Помнится рАбОтал я в одной артели и занимались мы строительством а звалась вона СМП731,и задумал наш барин дома построить зараз не современные по улице Майлина 83 и Дзержинсккого92 а на Майлина 85 строил другой барин тогда был Кустанайтяжстрой.Наказали нам котлован значала вырыть а затем сваи вбить и возвести енти тесные ванючки а було енто усё в далёком у 93 году.И приязжал я у том году видел своими очами стоят вони чёрт их побрал и не разрушились они да люди досях пор живут.Такой мой сказ.И делаем вывод почему ещё тогда вбивали сваи и дома стоят за мостом выше а где ниже ставят на фундамент......всё на авось и рапортуем сколько денег под хвост .....интересно а за чей счёт банкет.Интересно услышать развязку этой истории...
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§ bgb
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3934
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.08.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вид грунта и высота состояния грунтовых вод определяется изыскательными работами до разработки проектных документации. Могли же дополнительно провести указанные работы когда обнаружили трещины на фундаментных подушках и принят соответствующее решение.
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35186&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

теперь скажут, что уровень грунтовых вод поднялся сразу после экспертизы.
дополнительные работы без оплаты никто не проведет. пусть рухнет дом, но восторжествует оплата!
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* Sniper
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 07:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 80 годах при строительстве Троебратненского элеватора тоже обнаружилась просадка фундамента. И пошли трещины на башнях. Ничего справились с задачей. Элеватор ломать не стали. Проектировщики оперативно перевели грунты в более слабый класс. И заказали строителям новый фундамент с использованием имеющегося. Получился кольцевой по всему периметру фундамента мощный бетонный стакан, который взял на себя всю нагрузку. Вот и все решение вопроса. :lol: 8-) :-o
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§ Мишаня
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.08.18 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вид грунта и высота состояния грунтовых вод определяется изыскательными работами до разработки проектных документации. Могли же дополнительно провести указанные работы когда обнаружили трещины на фундаментных подушках

Изыскания, говорите? Их проводить надо ДО, а не после. И ПД разрабатывать по изысканиям. А не так, как здесь - полдома на скале, пол - на глине. Через пару месяцев проектировщик окажется банкротом, а хозяева в другой стране. Строители, если отработали по кривому проекту - совсем ни при чем.
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* maxsaf
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.18 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вкратце: 58-14. (...)сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленное небрежное их исполнение (...) влечет за собой лишение свободы на срок не ниже одного года, с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — расстрела с конфискацией имущества.
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§ Мишаня
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.08.18 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
.....интересно а за чей счёт банкет

Так в статье прямо указано, что бюджет. Так что, все шито-крыто. Бюджет большой, подумаешь пару пятиэтажек сюда, пару - туда...
Возможно, не в тему. Но примерно как ниже в статье:
С просторов Интернета о применении средств в РК
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§ Мишаня
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.08.18 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
В 80 годах

Дальше можно не читать. Потому что, сейчас специалистов, работавших в то время уже практически нет. А сейчас у тех, кто работает в сфере проектирования (шарашкины конторы), даже теоретические знания ниже плинтуса. А уж применение этих знаний на практике - вообще фантастика. Поэтому госэкспертиза обязательна. Заодно проверка лицензий, технической базы и состав организации - проектировщика.
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§ Kairat stayer
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.08.18 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
архимед вроде предлагал там двадцатиэтажки строить.
в советское время люди глупые были, на болотах не строили.
сейчас умные строят.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35186&viewmode=flat&sortorder=0&start=30&1533694900


В степи двадцатиэтажками следует повременить, тут не можем очередные пятиэтажки построить и ввести в эксплуатацию на радость будущим жильцам. Выше критику отдельных товарищей на счёт скотча и изоленты считаю уместными, еще в пример Сингапур ставим, нам до них, как до луны на лошади скакать. Там одна из высотных-здание бизнес-центра (Tanjong Pagar Centre, 68 этажей, высотой 290 метров), это пока действительно недосягаемый для нас уровень.

O tempora, o mores! Как говорил Цицерон О времена! О нравы! осуждая и подчёркивая неслыханный характер события. Какое еще болото, ты же более-менее образованный человек, не-то что , некоторые грамотеи. В своё время Петр 1 на устье Невы в болотистой местности построил Санкт-Петербург. Конечно тогда времена и нравы другие были, тогда он вместе с боярами головы рубил, а сейчас мы гуманные, надеюсь установят виновных и накажут по всей строгости Закона.

Цитата:
bgb:
теперь скажут, что уровень грунтовых вод поднялся сразу после экспертизы.
дополнительные работы без оплаты никто не проведет. пусть рухнет дом, но восторжествует оплата!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35186&viewmode=flat&sortorder=0&start=30&1533694900
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§ Kairat stayer
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.08.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Изыскания, говорите? Их проводить надо ДО, а не после. И ПД разрабатывать по изысканиям.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35186&post_id=774885&order=0&viewmode=flat&pid=774877&forumid=1#774885


Так я и указал, что следует проводить до разработки проекта.
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* Sniper
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 10:06
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