Цитата: Victor Yang:



А кого бы не устраивало? Работаешь, премии получаешь. Ну ошибся пару раз начальник



Оба на. Да ты по ходу и вправду в "теме". Возможно похожей. Но сколько веревочке не виться, конец неизбежен. Жадность она знаешь, не знает приделов. И в конце концов приводит на скамейку подсудимых.

Цитата: Victor Yang:

Я, как рядовой работник

Это юстиция, там не простые работяги и все понимали, не стоит из них делать белых и пушистых.

Цитата: Victor Yang:

Или все здесь присутствующие повально бы кинулись отказываться от премии? Или отказались бы вернуть один раз, а в остальные разы просто бы им её не выписывали? А в командировках никто не завышал стоимость гостиничного номера или другие расходы?



Вот поэтому эту страну до сих пор периодически сравнивают с Гондурасом.

И я на все твои вопросы, отвечу нет и не было.

Цитата: Victor Yang:

А 500 тыс - раз в год - нормальная премия.



Ну нам не известно, достоверно, за год или поквартально.

И если что чел понимал, что она с его окладом не реальная. 190 к из 500к отдал, осталось 310к. Но он же сам и сказал, что по окладу положена максимум 150к. А 160 он у государства по сути украл. УКРАЛ. И ты это оправдываешь.

С таким отношением, нам ой как еще долго, до нормального правового государства.

В общем занавес.