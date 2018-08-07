Цитата: alex_60:

архимед вроде предлагал там двадцатиэтажки строить.

в советское время люди глупые были, на болотах не строили.

сейчас умные строят.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35186&viewmode=flat&sortorder=0&start=30&1533694900 архимед вроде предлагал там двадцатиэтажки строить.в советское время люди глупые были, на болотах не строили.сейчас умные строят.Источник:



В степи двадцатиэтажками следует повременить, тут не можем очередные пятиэтажки построить и ввести в эксплуатацию на радость будущим жильцам. Выше критику отдельных товарищей на счёт скотча и изоленты считаю уместными, еще в пример Сингапур ставим, нам до них, как до луны на лошади скакать. Там одна из высотных-здание бизнес-центра (Tanjong Pagar Centre, 68 этажей, высотой 290 метров), это пока действительно недосягаемый для нас уровень.



O tempora, o mores! Как говорил Цицерон О времена! О нравы! осуждая и подчёркивая неслыханный характер события. Какое еще болото, ты же более-менее образованный человек, не-то что , некоторые грамотеи. В своё время Петр 1 на устье Невы в болотистой местности построил Санкт-Петербург. Конечно тогда времена и нравы другие были, тогда он вместе с боярами головы рубил, а сейчас мы гуманные, надеюсь установят виновных и накажут по всей строгости Закона.



Цитата: bgb:

теперь скажут, что уровень грунтовых вод поднялся сразу после экспертизы.

дополнительные работы без оплаты никто не проведет. пусть рухнет дом, но восторжествует оплата!



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35186&viewmode=flat&sortorder=0&start=30&1533694900 теперь скажут, что уровень грунтовых вод поднялся сразу после экспертизы.дополнительные работы без оплаты никто не проведет. пусть рухнет дом, но восторжествует оплата!Источник: