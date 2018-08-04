И еще об одной стране демократии.

Кто то постоянно за нее топит.

Цитата: "Трамп, введи войска!".

Жители Чикаго (точнее южной, бедной части это третьего крупнейшего города США) требуют отставки мэра и введения нацгвардии в неблагополучные районы.

30 раненых и убитых в перестрелках за 3 часа - новый печальный рекорд.

Не хотите и у нас так?