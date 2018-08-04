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Страница 22 из 22«1...202122
Куратор темы: Обликоморале
§ Сыкымы
Антифлуд для адекватныхъ.
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А "многих", это уж кто как посчитает.

У нас принято считать, что если "у многих"- то "более половины"... :-P
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5821
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.18 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
что если "у многих"- то "более половины"

Ну я думаю, что более половины москвичей и гостей столицы, тоже не прочь на халяву булки помять у известной "певицы,актрисы,ведущей и т.д" .
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5821
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация к размышлению.
Цитата:
Канада потребовала у Саудовской Аравии освободить задержанных гражданских активистов и борцов за права женщин. В ответ саудиты дали послу Канады сутки для того, чтобы он покинул пределы страны и остановили все совместные инвестиционные проекты
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5821
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще об одной стране демократии.
Кто то постоянно за нее топит.
Цитата:
"Трамп, введи войска!".
Жители Чикаго (точнее южной, бедной части это третьего крупнейшего города США) требуют отставки мэра и введения нацгвардии в неблагополучные районы.
30 раненых и убитых в перестрелках за 3 часа - новый печальный рекорд.

Не хотите и у нас так?
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5821
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.18 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу, скоро, от соседей и до нас дойдет.
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Страница 22 из 22«1...202122
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