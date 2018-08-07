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≡ "Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33351
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя отдела по работе с персоналом и внутренней безопасности департамента юстиции Булата ХАИПОВА продолжилось в суде № 2 Костаная сегодня, 7 августа.
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§ Обликоморале
Re: "Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5817
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да там как я посмотрю они все соучастники. Липовые премии, командировки, отчеты, командировачные. Это вообще как называется? И все молчали до поры до времени, так как устраивало.
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§ Victor Yang
"Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10823
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И все молчали до поры до времени, так как устраивало.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774835&topic_id=35189&forumid=1#774835

А кого бы не устраивало? Работаешь, премии получаешь. Ну ошибся пару раз начальник - лишнего начислил, попросил вернуть.
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§ drakon
"Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14273
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну ошибся пару раз начальник - лишнего начислил, попросил вернуть.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774836&topic_id=35189&forumid=1#774836

А вы тут сразу - корупция,корупция... :lol:
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§ alex_60
Re: "Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 989
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
кого бы не устраивало? Работаешь, премии получаешь. Ну ошибся пару раз


В теме похоже.
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§ Мейрам
Re: "Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 07.08.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судья по делу говорит, что все всё знали, но не претензий не предъявляли. Если премию начисляли лишнюю тебе, то надо было возвращать официально через Казпочту на счет ГУ или себе полностью оставлять. А так получается, поделившись с другим сотрудником, то это вызывает подозрение на коррупционные действия.
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§ Victor Yang
"Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10823
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В теме похоже.

Не в теме. Я представляю себя на месте этого работника. Вот работаешь, начальство премиями не обижает. Пару раз закинули больше - попросили вернуть. Я, как рядовой работник, всех нюансов не знаю - кому и за что премия начисляется и вообще - положена она или нет. Ну сообщу я куда следует - пройдет проверка - а я откуда знаю когда и где какие основания были? В любом случае, теперь на этом месте не будет таких премий и, с большой долей вероятности, меня. Будь везде такие зарплаты - можно и сообщить куда надо, не боясь.
Да, есть второй вариант, который судья предложила - сообщить о вымогательстве со стороны руководства. Но вопрос о последующих премиях и сохранении рабочего места сообщившего - остается.

Или все здесь присутствующие повально бы кинулись отказываться от премии? Или отказались бы вернуть один раз, а в остальные разы просто бы им её не выписывали? А в командировках никто не завышал стоимость гостиничного номера или другие расходы?

[Исправлено: Victor Yang, 07.08.2018 - 18:44]
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§ alex_60
"Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 989
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не в теме. Я представляю себя на месте этого работника. Вот работаешь, начальство премиями не обижает.


премия 500 000 тенге.
тебя это не смущает.
отдел департамента юстиции.
да такие департаменты наверное все надо отправить.
туда.
это верхи, которые управляют государством.
что тогда творят кто над ними стоит. раз такое позволяют творить.
премии по полмиллиона тенге. тем кто пришел на замену декретника.
я думаю там и по три миллиона премии есть. не удивлюсь.
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§ Victor Yang
"Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10823
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
премия 500 000 тенге.
тебя это не смущает.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774846&topic_id=35189&forumid=1#774846

Цитата:
alex_60:
это верхи, которые управляют государством.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774846&topic_id=35189&forumid=1#774846

А по-моему, это логично, исходя из твоих рассуждений.
А 500 тыс - раз в год - нормальная премия.
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§ Обликоморале
"Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5817
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

А кого бы не устраивало? Работаешь, премии получаешь. Ну ошибся пару раз начальник

Оба на. :lol: Да ты по ходу и вправду в "теме". Возможно похожей. Но сколько веревочке не виться, конец неизбежен. Жадность она знаешь, не знает приделов. И в конце концов приводит на скамейку подсудимых.
Цитата:
Victor Yang:
Я, как рядовой работник

Это юстиция, там не простые работяги и все понимали, не стоит из них делать белых и пушистых.
Цитата:
Victor Yang:
Или все здесь присутствующие повально бы кинулись отказываться от премии? Или отказались бы вернуть один раз, а в остальные разы просто бы им её не выписывали? А в командировках никто не завышал стоимость гостиничного номера или другие расходы?

Вот поэтому эту страну до сих пор периодически сравнивают с Гондурасом.
И я на все твои вопросы, отвечу нет и не было.
Цитата:
Victor Yang:
А 500 тыс - раз в год - нормальная премия.

Ну нам не известно, достоверно, за год или поквартально.
И если что чел понимал, что она с его окладом не реальная. 190 к из 500к отдал, осталось 310к. Но он же сам и сказал, что по окладу положена максимум 150к. А 160 он у государства по сути украл. УКРАЛ. И ты это оправдываешь.
С таким отношением, нам ой как еще долго, до нормального правового государства.
В общем занавес. 8-)
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§ Victor Yang
"Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на процессе по делу руководителя отдела департамента юстиции выступили свидетели
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10823
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.18 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А 160 он у государства по сути украл. УКРАЛ.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31925?1533665476

Нет, не украл. Работнику начислили премию согласно приказу директора - официально, на счёт - с этой суммы уплачены налоги и ОПВ. И где есть положение, ограничивающее размеры премий? Ответственность на руководителе как инициаторе и взяточнике - каким образом он смог так "безлимитно" выписывать премии?
Цитата:
Обликоморале:
на все твои вопросы, отвечу нет и не было

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31925?1533665476

Вот и я говорю - не побежал бы отказываться от премий ;-)
Цитата:
Обликоморале:
С таким отношением, нам ой как еще долго, до нормального правового государства.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31925#774872

Такое отношение будет до тех пор, пока реальные доходы будут на низком уровне. Пока большинство живёт от зарплаты до зарплаты - ни о каких высоких материях даже говорить не стоит.

[Исправлено: Victor Yang, 08.08.2018 - 00:25]
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