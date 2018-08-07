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≡ Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33351
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причина — просадки фундаментов, которые повлекли за собой разрушения стен. Причем один из домов выглядит практически готовым к сдаче, стройка остановилась на стадии черновой отделки.
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§ arman_kst
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо на сваях строить, раз 5-этажка трещит по швам. А представьте если была 14-этажка или минимум 9-этажка, вес то больше
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§ Добринцофф
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6139
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.08.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Демонтаж, как сообщил представитель подрядчика, может стоить от 72 млн до 90 млн тенге. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31918&start=15#comment_1

За демонтаж можно не платить,объявку дайте "Стройматериалы бесплатно,самовывоз" через пару недель пятиэтажки вместе с фундаментом не будет.
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§ alex_60
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 989
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
архимед вроде предлагал там двадцатиэтажки строить.
в советское время люди глупые были, на болотах не строили.
сейчас умные строят.
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§ Тот самый
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в советское время люди глупые были, на болотах не строили.
сейчас умные строят.


Территория же ограничена, живём на острове.

Поэтому и внутри микрорайонов сейчас тоже лепят дома. И все без подземных стоянок да и вообще без стоянок нормальных многие. А потом вечером ни пройти, ни пожарной проехать.
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§ Menden1968
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Menden1968


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Сообщений: 37
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотря какая вторичка. Только если середины 80 - начала 90-хх годов постройки, да и то не всегда. А так часто вторичка - это тесные вонючие подъезды, тесные туалеты или совмещенные с ванной. Кухня 6, в лучшем случае 9 квадратов. Повезет, если лоджия, часто небольшой балкон с гнилыми перегородками. Дворы не рассчитанные на большое количество машин, все паркуются на детской площадке или на газоне. Лавки с пьющими у подъездов.

Придёшь домой а перед тобой карточный домик,бабосы твои плакали и потом подумаешь может было лучше взять вонючую вторичку чум карточный домик.
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§ Menden1968
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Menden1968


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Сообщений: 37
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://1maps.ru/karta-kostanaya-podrobno-s-ulicami-domami-i-rajonami/

Оскудела кустанайская земля специалистами строителями да проектировщиками ой как оскудела шо дома вже трещины дают.Помнится рАбОтал я в одной артели и занимались мы строительством а звалась вона СМП731,и задумал наш барин дома построить зараз не современные по улице Майлина 83 и Дзержинсккого92 а на Майлина 85 строил другой барин тогда был Кустанайтяжстрой.Наказали нам котлован значала вырыть а затем сваи вбить и возвести енти тесные ванючки а було енто усё в далёком у 93 году.И приязжал я у том году видел своими очами стоят вони чёрт их побрал и не разрушились они да люди досях пор живут.Такой мой сказ.И делаем вывод почему ещё тогда вбивали сваи и дома стоят за мостом выше а где ниже ставят на фундамент......всё на авось и рапортуем сколько денег под хвост .....интересно а за чей счёт банкет.Интересно услышать развязку этой истории...
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§ bgb
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3934
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.08.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вид грунта и высота состояния грунтовых вод определяется изыскательными работами до разработки проектных документации. Могли же дополнительно провести указанные работы когда обнаружили трещины на фундаментных подушках и принят соответствующее решение.
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35186&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

теперь скажут, что уровень грунтовых вод поднялся сразу после экспертизы.
дополнительные работы без оплаты никто не проведет. пусть рухнет дом, но восторжествует оплата!
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