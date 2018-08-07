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§ NG.kz
Движение по перекрестку в центре Костаная закроют в связи с ремонтом улицы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33351
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 7 августа, сообщила пресс-служба акима Костаная. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» приносит извинения за временные неудобства.
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§ Тот самый
Re: Движение по перекрестку в центре Костаная закроют в связи с...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Алтынсарина - Тарана открыли?
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§ Инквизитоp
Re: Движение по перекрестку в центре Костаная закроют в связи с...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 07.08.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каирбекова можно смело красным цветом выделять
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