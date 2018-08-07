Menden1968 Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне... #35





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Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 23:33 http://1maps.ru/karta-kostanaya-podrobno-s-ulicami-domami-i-rajonami/



Оскудела кустанайская земля специалистами строителями да проектировщиками ой как оскудела шо дома вже трещины дают.Помнится рАбОтал я в одной артели и занимались мы строительством а звалась вона СМП731,и задумал наш барин дома построить зараз не современные по улице Майлина 83 и Дзержинсккого92 а на Майлина 85 строил другой барин тогда был Кустанайтяжстрой.Наказали нам котлован значала вырыть а затем сваи вбить и возвести енти тесные ванючки а було енто усё в далёком у 93 году.И приязжал я у том году видел своими очами стоят вони чёрт их побрал и не разрушились они да люди досях пор живут.Такой мой сказ.И делаем вывод почему ещё тогда вбивали сваи и дома стоят за мостом выше а где ниже ставят на фундамент......всё на авось и рапортуем сколько денег под хвост .....интересно а за чей счёт банкет.Интересно услышать развязку этой истории...