alex_60 Флуд и оффтопик (часть 3) #13192





(Полноправные пользователи) Сообщений: 989

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:08 Цитата: Алиса:

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///Л.Н. Толстой. Басня «Лгун».

Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два и три раза, случилось — и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!» Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает,— не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо.////