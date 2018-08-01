/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 880 из 880«1...878879880
§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.08.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Жаль нельзя показать, ценник 70 тысяч для хорошей бюджетки вроде нормалек..
Хорошо есть кредит онлайн..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&forumid=2&start=13170

это было последнее сообщение Марика. Где же он запропастился? Деньги то серьезные для истощенного города Рудного, и его любимых бомжей))))))
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3624
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.08.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проба..
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3624
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, земляника..



Не ожидал что такая вкусная..
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3624
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера погончл по городку..
Стоит родимый..
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3624
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На школьном базаре были, детие какие все там вымученные сидят..
Канцерярия скидки кричит, тетрадки по 5..
На самом деле тетрадки по 20..
Только если наберешь товара другого по неизвестной тебе цене, тетрадь за 5 тебе в подарок..
Профайл

§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.08.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оооо, в кои то веки сирену услышала))) Это, видать, которая МЧСовская. "Скорая" и то более "страшнее" воет....
Если не ошибаюсь, в советские времена во время сирены все машины вставали у обочин, а люди типа в укрытия ближайшие. Сейчас - ноль реакции))))
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 989
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Сейчас - ноль реакции))))


///Л.Н. Толстой. Басня «Лгун».
Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два и три раза, случилось — и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!» Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает,— не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо.////
Профайл

§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.08.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо.////
Профайл Послать приватное сообщение alex_60

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774757&topic_id=29403&forumid=2#774757

А где смеяться???
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 989
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
А где смеяться???


по местоположению.
в автобусе, дома, на улице.
по сторонам только посмотрите, а то не дай бог....
увезут куда нибудь.
Профайл

§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.08.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
А где смеяться???

смеяться некому будет - при случае...

Цитата:
alex_60:
Мужики подумали, что опять по-всегдашнему

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&forumid=2&start=13185&1533659245


да-да я о том же.....
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 880 из 880«1...878879880
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 1
Всего: 175

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх