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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 989
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Видать Палёнка

Да, жара сильно на организм влияет.
Валенки какие то, причем, непонятно.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14272
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Судя по всему, я уже на полпути к дохтурам))))))))

ОМ, я уже давно обратил внимание на тебя.Согласен.
Смотрю я и неподвижна иллюзия...
:lol: :oops: :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14272
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Валенки какие то,

Так у тебя в гараже должно быть - прохладно.
Какие тебе валенки снятся?... :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5817
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Смотрю я и неподвижна иллюзия...

Гыы..хороший тест, только с точностью до наоборот. Вот такой вот от психологов развод.Бегом, прям бегом герр Виктор к дохтуру.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5817
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

drakon:
Видать Палёнка

Все по шнапсу немецкому судишь?
:lol:
даже пучеглазка говорят настолько неприятна, как немцка вотка.
а вообще я язвенник, ой трезвенник... боржоми моя тема. :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14272
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот такой вот от психологов развод.Бегом, прям бегом герр Виктор к дохтур
Лилли чтоли меня развела?...
:-o
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5817
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да она белошвейка. Психология её хобби.
А так, вроде из Кащенко врачи хулиганятъ.
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3624
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.08.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один из районов Костаная..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3624
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.08.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это ударила только что молния..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3624
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.08.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Американские ракеты который перевезли по Каспию..
Это Аманкарагай сегодня..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3624
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.08.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..
Моя деревенька за 14 тысяч на сутки..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3624
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.08.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печка?
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3624
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.08.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спальня..



Ой, как домой охота..
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