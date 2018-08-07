drakon Моя Деревенька и её окрестности. #13127





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14272

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:29 Цитата: Обликоморале:

Судя по всему, я уже на полпути к дохтурам))))))))



ОМ, я уже давно обратил внимание на тебя.Согласен.

Смотрю я и неподвижна иллюзия...

Судя по всему, я уже на полпути к дохтурам))))))))ОМ, я уже давно обратил внимание на тебя.Согласен.Смотрю я и неподвижна иллюзия...