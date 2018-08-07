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≡ Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33351
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причина — просадки фундаментов, которые повлекли за собой разрушения стен. Причем один из домов выглядит практически готовым к сдаче, стройка остановилась на стадии черновой отделки.
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§ arman_kst
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо на сваях строить, раз 5-этажка трещит по швам. А представьте если была 14-этажка или минимум 9-этажка, вес то больше
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§ Добринцофф
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6139
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.08.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Демонтаж, как сообщил представитель подрядчика, может стоить от 72 млн до 90 млн тенге. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31918&start=15#comment_1

За демонтаж можно не платить,объявку дайте "Стройматериалы бесплатно,самовывоз" через пару недель пятиэтажки вместе с фундаментом не будет.
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§ alex_60
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
архимед вроде предлагал там двадцатиэтажки строить.
в советское время люди глупые были, на болотах не строили.
сейчас умные строят.
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§ Тот самый
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в советское время люди глупые были, на болотах не строили.
сейчас умные строят.


Территория же ограничена, живём на острове.

Поэтому и внутри микрорайонов сейчас тоже лепят дома. И все без подземных стоянок да и вообще без стоянок нормальных многие. А потом вечером ни пройти, ни пожарной проехать.
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