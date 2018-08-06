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§ NG.kz
Какую опасность несут кондиционеры в жару
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33351
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перепад температуры отрицательно влияет на организм человека, возникает спазм сосудов, и поэтому могут быть простудные заболевания, связанные с резким переохлаждением. Также спазм сосудов может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, повышению температуры, повышению давления
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§ Vital
Re: Какую опасность несут кондиционеры в жару
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5971
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.08.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще поговаривают что в авто мужчинам незя кондер включать в ноги. Сила мужская мол от этого пропадает. Даже домкрат не поможет потом. Правда или нет , незнаю. Ну я на всяк случай на стекла ставлю регулятор.:))) :lol:
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* alex_60
Какую опасность несут кондиционеры в жару
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
ще поговаривают что в авто мужчинам незя кондер включать в ноги./quote]

клима кстати в ноги поток воздуха включает при включении.
не на стекла.
если в шортах, сразу чувствуешь.
я в этом году кондер вообще отключаю.
в городе.
утром свежий воздух приятней..
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§ 211
Re: Какую опасность несут кондиционеры в жару
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Городишко махонький, пока кондер хоть как то начнет давать холод придется открывать дверь и выходить..
Да и ветром обдувает гораздо лучше.
А пока кондер греет, потеешь при закрытых стеклах..
Если только частично временно их открытыми держать и после закрывать..
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§ bgb
Re: Какую опасность несут кондиционеры в жару
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3933
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 06.08.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у меня в мануале яппы написали, что в жару лучше ставить климу на 5-7 градусов ниже, чем на улице. так и делаю....
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§ maxsaf
Re: Какую опасность несут кондиционеры в жару
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья о том, какую опасность несет жара, ведь это из-за нее перепады температуры, а не из-за кондиционеров. А если бы вышла статья о том, сколько жизней спас кондиционер в жару, то вред бы показался мелочью, в сравнении с пользой. Сам дома пользуюсь кондером не выключая, с весны до осени, всегда одна и та же температура дома, +23С - +24С и никаких перепадов. В машине правильнее если печка - в ноги, а холод вверх, но не прям на человека, а где то рядом, чтобы не продуло, и все будет норм.
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§ 211
Какую опасность несут кондиционеры в жару
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.08.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сам дома пользуюсь кондером не выключая, с весны до осени, всегда одна и та же температура дома, +23С - +24С и

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774735&topic_id=35176&forumid=1#774735

Ну ладно то..
Жрать наверно не варишь..
Иногда лучше окно открыть, чем иссушать воздух от кислорода...
Я сегодня только в 6 утра включил до 9ти..
Днем вентилятор прекрасно разгоняет воздух.
Да и ты когда с улицы на улицу, перепад то все равно есть и хороший..
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* alex_60
Какую опасность несут кондиционеры в жару
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жили, не померли без них. вентиляторы то не у всех есть.

//В Советском Союзе кондиционер долгое время считался непозволительной роскошью, отвлекающей пролетариат от классовой борьбы. Так в 1940 году за публикацию ряда материалов о кондиционировании воздуха был разгромлен журнал «Отопление и вентиляция». Эти статьи были восприняты как «пропаганда буржуазных взглядов в технике»,//

в 70-х в Баку по лицензии хитачи начали делать.

//В свои лучшие годы, которые пришлись на середину 80-х, Бакинский завод выдавал 400-500 тысяч кондиционеров в год. Мало кто знает что в Баку был освоен выпуск первых советских сплит-систем с внутренним блоком напольного типа, но объем выпуска был очень мал.
Интересно, что порядка 120-150 тысяч кондиционеров БК ежегодно шло на экспорт. Больше всего советских оконников было продано на Кубу – порядка 700 тысяч штук. Крупными импортерами были Китай, Иран, Египет и Австралия. ///
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§ maxsaf
Re: Какую опасность несут кондиционеры в жару
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:Жрать наверно не варишь..
Иногда лучше окно открыть, чем иссушать воздух от кислорода...

Ну что за бред. Мой кондиционер вмонтирован в систему вентиляции и климат-контроля, с эирченжером, который с минимальными потерями энергии автоматически обновляет воздух во всём доме, и контролирует влажность. Я что по твоему не знаю разницу между моей системой и открытыми
окнами? Кондер может осушить воздух от влаги, но не от кислорода.
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§ maxsaf
Re: Какую опасность несут кондиционеры в жару
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Избыточная влага в воздухе кстати - тоже приятного мало. Начиная от прилипающих к полу ног, противно мокрой постели, и заканчивая долго заживающими ранами. Комфортной считается 40-60%, но мало у кого есть дома датчик влажности. Для таких случаев даже удалители влаги продаются, особенно нужные в дождливый сезон, и в домах на земле. Но если есть кондер, то он сам влагу убирает, так сказать полезный побочный эффект. Все же видели наверняка, как из сплит-системы по дренажной трубке вода на улицу отводится. Там за день прилично утекает.
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