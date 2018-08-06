alex_60 Какую опасность несут кондиционеры в жару #7





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:51 жили, не померли без них. вентиляторы то не у всех есть.



//В Советском Союзе кондиционер долгое время считался непозволительной роскошью, отвлекающей пролетариат от классовой борьбы. Так в 1940 году за публикацию ряда материалов о кондиционировании воздуха был разгромлен журнал «Отопление и вентиляция». Эти статьи были восприняты как «пропаганда буржуазных взглядов в технике»,//



в 70-х в Баку по лицензии хитачи начали делать.



//В свои лучшие годы, которые пришлись на середину 80-х, Бакинский завод выдавал 400-500 тысяч кондиционеров в год. Мало кто знает что в Баку был освоен выпуск первых советских сплит-систем с внутренним блоком напольного типа, но объем выпуска был очень мал.

Интересно, что порядка 120-150 тысяч кондиционеров БК ежегодно шло на экспорт. Больше всего советских оконников было продано на Кубу – порядка 700 тысяч штук. Крупными импортерами были Китай, Иран, Египет и Австралия. ///