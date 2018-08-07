Тот самый Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная #33





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Регистрация: 31.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 19:54 Цитата: alex_60:

в советское время люди глупые были, на болотах не строили.

сейчас умные строят.



Территория же ограничена, живём на острове.



Поэтому и внутри микрорайонов сейчас тоже лепят дома. И все без подземных стоянок да и вообще без стоянок нормальных многие. А потом вечером ни пройти, ни пожарной проехать.