Мейрам Re: "Либо поедешь в Карасу, либо вылетишь отсюда" - на... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 206

Регистрация: 31.05.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:01 Судья по делу говорит, что все всё знали, но не претензий не предъявляли. Если премию начисляли лишнюю тебе, то надо было возвращать официально через Казпочту на счет ГУ или себе полностью оставлять. А так получается, поделившись с другим сотрудником, то это вызывает подозрение на коррупционные действия.