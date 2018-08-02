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§ NG.kz
Труд был делом чести и славы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33350
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На конкретных судьбах жителей Житикаринского района напомним читателям, как морально поощряли за труд во времена СССР.
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§ Обликоморале
Труд был делом чести и славы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5813
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во чешет оцифрованный.
Тащили только бездельники и маргиналы.
Те кто нормально трудился и зарабатывал достойно не страдали этим.
Опять по себе и своим подельникам судит.
Про стакан воды рабский детский труд, тоже брещет.
Да было, когда не справлялись крестьяне, выезжали школьники, студенты.
Но это бывало от силы раз-два в месяц.
Мели Емеля, но это давно не твоя неделя.
Уже всем давно известно, что твоим словам веры нет. :lol:
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
всем давно известно, что твоим словам веры нет.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35146&viewmode=flat&sortorder=0&start=30

Не верь никому, если не хочешь быть обманутым.
Сам то по теме чего хочешь сказать или как всегда просто нечего и нечем подтвердить?
Я то знаю как оно было, не знал бы и не говорил..
И да, крестьян тогда в мое время и в помине не было..
Полагаю что такое деревня ты знать не знаешь..

[Исправлено: 211, 06.08.2018 - 21:26]
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще 70е славные были..
Детство, наверно оно в любое время всегда теплое и всегда приятное..
Даже если наступит какой нибудь 3х тысячный год, будущие киборголюдишки с почтением будут вспоминать Андроида 8.1..

[Исправлено: 211, 06.08.2018 - 21:37]
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* drakon
Труд был делом чести и славы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14268
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А вообще 70е славные были..

В 1969 году - закончил среднюю школу.
Не поступил в ВУЗ. Тупой - был.
Поступил в ТРМЗ в Новоильиновке.Учеником токаря.
За год дошёл до мастера разборочного цеха.
10 ноября 1970 г. - призвали на военную службу.
19 ноября 1972 года - ДМБ.
И началась счастливая жизнь. Да да...
И картошку - убирали и Капусту. И Валки
пшеницы - переворачивали в дождливые дни.
Всё у меня было - отлично...

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :oops: :-P
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
1970 г. - призвали на военную службу.

А я только по жизни тогда определился, решил тогда вылупиться и начать жить..
Да, эти годы меня приручили к той советской жизни..
Надо было родиться после 91го, все равно вот это вот сидит внутри, мешает сильно приспособиться к капитализму..
И причем нам всем старым бывшим советским людям..
Но новым поколениям это уже не грозит думаю..
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§ Sniper
Re: Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.08.18 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да да...
И картошку - убирали и Капусту. И Валки
пшеницы - переворачивали в дождливые дни.
Всё у меня было - отлично...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24543&start=30#comment_1

тогда я рад за тебя. А меня лично бесило, когда какой то партийный чинуша одним телефонным звонком мог спокойно отправить на пару неделек 300-400 человек из любой организации на совхозные плантации, принадлежащие родственнику секретаря областного комитета. Все это продолжалось 30 и более лет.
Цитата:
211:
Но новым поколениям это уже не грозит думаю..
Профайл Послать приватное сообщение 211

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24543&start=30#comment_1
Профайл

§ Маркс
Труд был делом чести и славы
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.08.18 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
А меня лично бесило, когда какой то партийный чинуша одним телефонным звонком мог спокойно отправить на пару неделек 300-400 человек из любой организации на совхозные плантации, принадлежащие родственнику секретаря областного комитета.

"Да-да! Все земли были поделены между родственниками секретарей райкомов и обкомов. Фабрики и заводы принадлежали секретарским детям, которые возлежали на кожаных диванах и кушали сельскохозяйственную продукцию с плантаций, на которых горбатились школьные рабы. Постепенно набирая вес они со временем занимали места родителей.
Любой секретарь мог по собственной прихоти одним звонком отправить толпы школьников на каторжные работы. Никакой ответственности для них не предусматривалось, одна сплошная и полная безнаказанность. Ничего человеческого в секретарях не было. Паучьи лапы, скорпионий хвост и по две клешни вместо рук. Они сидели в своих норкомах и дергали за нити паутины, а простые люди трудились на них с утра до вечера за стакан воды без сиропа."
(Методичка либераста т2., с.16, "Секретари и их родственники")
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§ Sniper
Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.08.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Паучьи лапы, скорпионий хвост и по две клешни вместо рук. Они сидели в своих норкомах и дергали за нити паутины, а простые люди тр

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774743&topic_id=35146&forumid=1#774743

Почему трусливо прикрылся именем К.Маркса? Назови свое настоящее ФИО, город маленький, все друг друга знают. Может, ты сыночек директора совхоза Притобольский или Краснопартизанский? Или внук тогдашнего секретаря обкома? Как раз то вас, мы не видели на подневольных рабских планатациях.((((((( 8-) :-o :oops: :-P Пахари краснопахарские. Каждую осень цепляли друг другу ордена, мухлюя цифры в отчетах.
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§ Обликоморале
Труд был делом чести и славы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5813
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Сам то по теме чего хочешь сказать

Я то сказал, да только ты не увидел.
Цитата:
211:
И да, крестьян тогда в мое время и в помине не было

Жаль что крестьяне об этом не знают.
Легко ты их на ноль помножил.
Цитата:
211:
Полагаю что такое деревня ты знать не знаешь

Судя по твоим рассказам о ней, ты тем более. Гаратской же.
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§ Маркс
Труд был делом чести и славы
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.08.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Почему трусливо прикрылся именем К.Маркса? Назови свое настоящее ФИО, город маленький, все друг друга знают. Может, ты сыночек директора совхоза Притобольский или Краснопартизанский? Или внук тогдашнего секретаря обкома?

Во-первых К. Маркса видишь только ты. Все остальные видят просто Маркса. Это обычное имя, ничем не лучше и не хуже других. Вполне возможно, что это и есть мое настоящее имя. И это по крайней мере имя, а не какой-то Sniper, непонятно чем стреляющий.

Во-вторых, ты не думал, что люди на форуме могут скрывать свое настоящее имя не от страха за себя, а за боязнь не на шутку перепугать форумное окружение и ввести его в ступор, при котором дальнейшее нормальное функционирование будет невозможно. Так что будь осторожен в своих желаниях. Меньше знаешь - крепче спишь.
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* drakon
Труд был делом чести и славы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14268
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор,ты то чего делал в КПСС целых 15 лет?
Ждал,когда тебе подарят грядку - Морковки?... :lol: :oops:
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§ Sniper
Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.08.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,ты то чего делал в КПСС целых 15 лет?
Ждал,когда тебе подарят грядку - Морковки?...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774766&topic_id=35146&forumid=1#774766

В кустанайской компартии уже не состоял, потому мне и не дали грядки морковки.
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§ alex_60
Труд был делом чести и славы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 985
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
дал,когда тебе подарят грядку - Морковки?..


вот в чем вся и суть.
доктор сейчас даст ответ.
по тому что ему задали.
но ответа мы не увидим.
вангую.
и я об этом уже спрашивал. но . ответа не получил.
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§ Обликоморале
Труд был делом чести и славы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5813
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И началась счастливая жизнь. Да да...
И картошку

Она?
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§ Sniper
Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.08.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Она?

не угадал. Дракошу приняли в партию. И началась у него счастливая партийная жизнь. Загадка. Почему он при этом поменял 5 жен?
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