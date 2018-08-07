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≡ Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причина — просадки фундаментов, которые повлекли за собой разрушения стен. Причем один из домов выглядит практически готовым к сдаче, стройка остановилась на стадии черновой отделки.
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§ Тот самый
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Всегда говорил и тут не раз писал. Лучше купить вторичку, чем вот такие вот новые дома, которые лет через 15-20 могут начать забирать жизни людей десятками.
Ну а если дают бесплатно, то поскорее продать данное жилье, как только будет возможность


Есть и нормальные застройщики. БК-Строй в 5 мкр-не забивал сваи длиной с 9-этажку и достаточное количество. Дому №16 там уже 11 или 12 лет, а их первые дома в 7 мкр-не еще старше и нормально стоят. Но и цены/качество были выше средних и выше, чем за квартиры которые они сейчас строят в Северо-Западном районе.

Смотря какая вторичка. Только если середины 80 - начала 90-хх годов постройки, да и то не всегда. А так часто вторичка - это тесные вонючие подъезды, тесные туалеты или совмещенные с ванной. Кухня 6, в лучшем случае 9 квадратов. Повезет, если лоджия, часто небольшой балкон с гнилыми перегородками. Дворы не рассчитанные на большое количество машин, все паркуются на детской площадке или на газоне. Лавки с пьющими у подъездов. И часто стоит такая вторичка как новостройки.
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* Victor Yang
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10816
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Толку от органов, госслужащих и других управленцев в пинжаках с карманами и галстуками, когда нет грамотных проектировщиков.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31918?1533631815

Толк будет в эффекте домино. Сейчас полетят головы (читай - аттестаты) экспертов, проверявших проект (а я хорошо знаю как проверяет такая экспертиза). Глядишь - чуть бояться станут. А может и на республиканском уровне заберут у частной экспертизы часть полномочий.
Хотя, не факт что виновны экспертиза и проектировщики. Застройщик также мог где-нибудь "сэкономить".
Цитата:
подрядчиком строительства является ТОО «Алматы строй» из ВКО Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31918?1533631815

Вот какого черта вообще лезть в другую область? Наши местные (если опытные) хорошо знакомы с грунтами и какой должен быть фундамент при таких грунтах - ещё на стадии разработки ППР подняли бы вопрос.

[Исправлено: Victor Yang, 07.08.2018 - 15:01]
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§ Shegendalf
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 07.08.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
лучше скотчем голову обмотайте. только настоящим китайским)))


Изолентой! Синей изолентой - надёжнее. Вот я поправил. Ещё 200 лет теперь простоит.


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§ arman_kst
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 15:22
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