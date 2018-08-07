Цитата: Сергей_я:

Всегда говорил и тут не раз писал. Лучше купить вторичку, чем вот такие вот новые дома, которые лет через 15-20 могут начать забирать жизни людей десятками.

Ну а если дают бесплатно, то поскорее продать данное жилье, как только будет возможность



Есть и нормальные застройщики. БК-Строй в 5 мкр-не забивал сваи длиной с 9-этажку и достаточное количество. Дому №16 там уже 11 или 12 лет, а их первые дома в 7 мкр-не еще старше и нормально стоят. Но и цены/качество были выше средних и выше, чем за квартиры которые они сейчас строят в Северо-Западном районе.



Смотря какая вторичка. Только если середины 80 - начала 90-хх годов постройки, да и то не всегда. А так часто вторичка - это тесные вонючие подъезды, тесные туалеты или совмещенные с ванной. Кухня 6, в лучшем случае 9 квадратов. Повезет, если лоджия, часто небольшой балкон с гнилыми перегородками. Дворы не рассчитанные на большое количество машин, все паркуются на детской площадке или на газоне. Лавки с пьющими у подъездов. И часто стоит такая вторичка как новостройки.