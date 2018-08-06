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§ NG.kz
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздничные мероприятия в честь дня рождения Костаная в этом году пройдут 24-го и 25 августа. Вечером 24 августа празднование начнется с мотофристайла и концерта вокально-инструментальных ансамблей и закончится в 23.00 лазерным шоу.
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* Sniper
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.08.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Завидуешь?
В ваш то немецкий колхоз и такие то не приезжают.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774737&topic_id=35179&forumid=1#774737

лучше бы заказали Бони М. Убойная музыка. Под нее пельмени с водкой хорошо кушались.
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* Тимур Гафуров
Re: Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 376
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 07.08.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Из халявы токо странный конкурс "по приготовлению хот-догов"... в чём конкурс? или спонсор жральня за мартом реабилитируется раздачей жратвы?
Исправлено - все-таки будет чемпионат по приготовлению хот-догов)
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§ Обликоморале
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5808
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
все-таки будет чемпионат по приготовлению хот-догов

Лучше бы самсу, беляши, чебуреки.
Зачем рекламировать, эту нездоровую амэриганскую пищу?
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§ Обликоморале
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5808
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

лучше бы заказали Бони М.

Не потянут.
Лучше на Тобыл потратят, чем что то стоящее пригласить.
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§ alex_60
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 984
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
все-таки будет чемпионат по приготовлению хот-догов


в чем глубокий смысл конкурса?
по приготовлению "горячей собаки" (перевод , если кто английского не знает).
в размерах булки с сосиской?
или в количестве за одну минуту?
что-то странный выбор на день города.
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§ Маркс
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.08.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Из халявы токо странный конкурс "по приготовлению хот-догов"... в чём конкурс? или спонсор жральня за мартом реабилитируется раздачей жратвы?

Его универмаг продавал все, в том числе и продукты со скидкой, и на текущий момент в морозильнике лежало порядка тысячи упаковок сосисок «Хэппи бой». Он купил их в штаб-квартире компании «Хэппи бой» в Род-Айленде (компания уже приказала долго жить — в ее продукции обнаружился какой-то микроб, слава Богу, не Е. coli), собираясь продать туристам и местным жителям, планирующим пикники на Четвертое июля. Продажи не оправдали его ожиданий из-за чертовой рецессии, но Ромми упрямо держался за эти сосиски, как обезьяна — за орех. И теперь, возможно…
Подавать их надо на маленьких садовых палочках с Тайваня, думал он. Их у меня еще миллион. И назвать как-нибудь вычурно, что-то вроде «Сосиска-вертолет». Еще у него на складе лежали сто коробок порошка для приготовления лимонада «Ямми-Тамми», тоже приобретенных со скидкой, но не продававшихся.
Ромми продолжил инвентаризацию всего того, что намеревался списать в убытки. Детские вертушки на палочке… бенгальские огни, оставшиеся после Четвертого июля… засохшие леденцы, которые он приберегал для Хэллоуина…
— Тоби, — он повернулся к своему кассиру, — мы собираемся устроить самый большой пикник, который только видел этот город. Пошевеливайся. Нам нужно многое успеть.
С. Кинг
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§ Змея Подколодная
Re: Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 502
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.08.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это программа! Так можно и культурный шок получить))) В основном мы семьей за город уезжаем в этот день, но в этот раз на работе будем) Пусть люди приобщаются к " прекрасному"))) "Два кусочЕка колбаски, у тебя лежали на столе" ))))))
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§ Алиса
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4291
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Его универмаг продавал все, в т

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774808&topic_id=35179&forumid=1&1533631336

ну зачем так людей заранее пугать? :lol: :lol: :lol:
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