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Страница 875 из 875«1...873874875
Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5808
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
мелкий...

Договаривай ...
или боишься что покрасят.
так и пиши по буквам П-А-К-О...Н-И-К. :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14267
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
так и пиши по буквам П-А-К-О...Н-И-К. :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13110

Ну вот - сам и признался... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 984
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жара на Витю. действует. 35 будет сегодня.
каша в голове.
всех обзывает ( не вслух).
старых кентов разогнал.
новых приютил.
такой кент нам не нужен.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14267
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
35 будет сегодня.

9.03 - пока 21 градус... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5808
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну вот - сам

Я договорил, домыслил..
Ты подтвердил..
Так что не перекладывай на здоровую.
:-P
Мну жару легче переносит. Привычные. Это вы там в эйропах стали нежными.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5808
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И Электроник что то загулял в отпуске..не хорошо бросать команду))
Ты вот мне Дракош так на вопрос и не ответил..За Сару В. пойдешь чи нет?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 984
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И Электроник что то загулял в отпуске


во Франции наверное вай фаев халявных нет.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5808
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Там да, проблема с этим.
Это не у нас.
За интернет плотют бешана деньга.
А что хотели. Бохато живут, вот пусть и расплачиваются.
Дракон опять сбежал. Ответить не чего. :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5808
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Судя по всему, я уже на полпути к дохтурам))))))))
думаю, палата №6 будет не занята.
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.08.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
34

Тогда купайся..
Наша костанайская водица..
Пока еще как ни странно для этого времени совсем ниче..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другой ракурс..



Перед Аулиеколем можно немного освежиться..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14267
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Там да, проблема с этим.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774805&topic_id=25576&forumid=2#774805

У нас в деревне даже есть бесплатный. Если найду ту Газету - сфотаю... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14267
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тогда купайся.

На улице уже - 28 градусов.
Принял - Прохладный душ... :lol:
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Ответить Новый топик
Страница 875 из 875«1...873874875
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