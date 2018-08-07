Sniper Re: Больше половины краж в Казахстане не раскрываются #6





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:21 Цитата: alex_60:

две кражи со взломом моей квартиры.

с высверливанием замков дрелью,

кражи две, раскрыто ноль.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31915 две кражи со взломом моей квартиры.с высверливанием замков дрелью,кражи две, раскрыто ноль.Источник:

А мне повезло. Кражу квартиры сразу раскрыли.Вернули дорогущий ноутбук. Хотел уже писать благодарственное письмо в ДВД. Решил дождаться суда. Выяснилось, что воришка - потомственный алкоголик и наркоман. Имеющий на счету 14 раскрытых краж. Ходит на свободе с позволения оперов. Сначала ворует. Потом сбывает краденное, покупает наркоту и водку. Позже идет и сознается операм. Вещь возвращается хозяйну. Отсюда и высокая раскрываемость. В моем случае он сделал операм шикарный подарок - коллекцию вин на 380 тысяч теньге. Ну а тебе, конечно пошли в отказ. Двоим операм сорвали погоны. Один сбежал в матушку Россию.