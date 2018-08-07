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§ NG.kz
Больше половины краж в Казахстане не раскрываются
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В МВД отмечают, что по итогам первого полугодия 2018 года количество преступлений в общественных местах по республике снизилось на 12,7 процента. Число преступлений на улицах снизилось на 13,8 процента.
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§ Обликоморале
Re: Больше половины краж в Казахстане не раскрываются
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5808
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грабежи смотрю тоже 50 на 50.
Да уж, слов нет.
Доблестные у нас сыскари значит.
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§ alex_60
Re: Больше половины краж в Казахстане не раскрываются
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 984
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у меня своя статистика.
правда в советское время.
две кражи со взломом моей квартиры.
с высверливанием замков дрелью,
кражи две, раскрыто ноль.
вот и вся статистика.
бензина у них тогда не было,
возил по злачным местам на своей.
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§ Солнышко
Re: Больше половины краж в Казахстане не раскрываются
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 07.08.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
50 процентов краж от заявленных не раскрываются. А еще процентов 70 не заявляют, потому что считают бесполезной тратой нервов и времени.
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§ 211
Re: Больше половины краж в Казахстане не раскрываются
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.08.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый год уже в течении лет 20ти количество преступлений снижается по 20 процентов..
С 2000го года получается на 400 процентов снизилась преступность практически..
Это даже больше 146ти..
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§ bgb
Re: Больше половины краж в Казахстане не раскрываются
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3933
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 07.08.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С помощью камер видеонаблюдения раскрыто свыше 1,5 тысячи преступлений и выявлено более 211 тысяч правонарушений", Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31915

сразу ясно, на что ориентированы эти камеры - стричь водил, а правопорядок и преступления - на втором плане...
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* Sniper
Re: Больше половины краж в Казахстане не раскрываются
Sniper


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Сообщений: 103
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.08.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
две кражи со взломом моей квартиры.
с высверливанием замков дрелью,
кражи две, раскрыто ноль.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31915

А мне повезло. Кражу квартиры сразу раскрыли.Вернули дорогущий ноутбук. Хотел уже писать благодарственное письмо в ДВД. Решил дождаться суда. Выяснилось, что воришка - потомственный алкоголик и наркоман. Имеющий на счету 14 раскрытых краж. Ходит на свободе с позволения оперов. Сначала ворует. Потом сбывает краденное, покупает наркоту и водку. Позже идет и сознается операм. Вещь возвращается хозяйну. Отсюда и высокая раскрываемость. В моем случае он сделал операм шикарный подарок - коллекцию вин на 380 тысяч теньге. Ну а тебе, конечно пошли в отказ. Двоим операм сорвали погоны. Один сбежал в матушку Россию.
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§ drakon
Re: Больше половины краж в Казахстане не раскрываются
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14267
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор,ты как Нур- Отановец спроси -
сколько преступлений - укрывают... :lol:
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